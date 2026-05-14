Золотий дубль «нерадзурі». Інтер обіграв Лаціо і завоював Кубок Італії
Доля титулу вирішилася у першому таймі
близько 3 годин тому
Відбувся фінальний матч Кубка Італії сезону-2025/26 між римським Лаціо та міланським Інтером.
Гра проходила на стадіоні Олімпіко в Римі. Як головний арбітр виступив Марко Гуїда. Матч закінчився перемогою чорно-синіх із рахунком 2:0.
Захисник римського клубу Адам Марушич забив у свої ворота на 14-й хвилині. На 35-й хвилині нападник Лаутаро Мартінес забив другий гол міланців.
Кубок Італії. Фінал
Лаціо – Інтер 0:2
Голи: Марушич, 14 (АГ), Мартінес, 35
У 1/2 фіналу міланський Інтер здобув перемогу над Комо із загальним рахунком 3:2. Римський Лаціо у півфіналі турніру вибив Аталанту з Бергамо в серії пенальті (3:3, 2:1).
Минулого сезону володарем Кубка Італії стала Болонья, яка перемогла у фіналі Мілан з рахунком 1:0.
Нагадаємо, раніше Інтер переміг Парму та повернув собі Скудетто.
