Денис Сєдашов

Мауріціо Саррі пішов із Лаціо.

67-річний фахівець очолив команду в червні минулого року. Це був його другий прихід до клубу — раніше він тренував орлів з літа 2021 року до березня 2024-го.

Під керівництвом Саррі Лаціо завершив сезон Серії А на дев'ятому місці, набравши 54 очки. Також римляни дійшли до фіналу Кубка Італії, де програли Інтеру з рахунком 0:2.

За інформацією ЗМІ, інтерес до запрошення Саррі виявляють Аталанта та Наполі.

Офіційно: Рома викупила у Астон Вілли конкурента Довбика.