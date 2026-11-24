Третя перемога поспіль. Галатасарай здолав Астон Віллу в Лізі чемпіонів
Долю матчу вирішив пізній гол
Галатасарай мінімально переміг Астон Віллу в матчі основного етапу Ліги чемпіонів. Долю зустрічі в Стамбулі вирішив гол Деніза Гюля на 77-й хвилині – 1:0.
Поєдинок проходив у напруженій боротьбі. Галатасарай частіше загрожував воротам суперника, але захисники грали бездоганно. Астон Вілла також не змогла подолати оборону турецької команди. Майже 80 хвилин жоден із суперників не влучив у площину воріт.
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Розв'язка настала після кутового: м'яч відскочив від Ніколаса Джексона, а Гюль випередив опонентів і головою забив переможний гол. Після цього в нападника почалася кровотеча з носа, але він повернувся на поле. Астон Вілла відігратися не змогла.
Галатасарай набрав дев'ять очок і здобув третю перемогу в п'яти турах. Команда також виграла восьмий матч поспіль у всіх турнірах. Астон Вілла має стільки ж балів, але програла вдруге поспіль і не перемагає вже шість поєдинків. 8 грудня турки зіграють з АЕК, а англійці приймуть ПСЖ.
Ліга чемпіонів, 5-й тур
Галатасарай – Астон Вілла – 1:0
Гол: Гюль, 77.
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