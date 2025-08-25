Вранці понеділка, 25 серпня, із відкритих джерел стало відомо, що колишній президент Металіста 1925 Володимир Носов припинив бути кінцевим бенефіціаром клубу. Пресслужба харків’ян пояснила цю ситуацію зміною у структурі власності.

Зміни у списку бенефіціарів клубу є виключно технічним питанням, пов’язаним із чинним законодавством. Наразі частка володіння Володимира Носова складає 20%, тому ім’я не відображається у статусі кінцевого бенефіціара.

Водночас Володимир Носов продовжує залишатися співвласником клубу та активно підтримувати його стратегічний розвиток. Також зміни є наслідком внутрішніх домовленостей між співвласниками та повністю відповідають раніше озвученим причинам під час оголошення про зміну президента клубу.

Нагадаємо, що у зв’язку з розширенням своєї діяльності, зокрема як почесного консула України в Іспанії, Володимир Носов передав повноваження щодо операційного управління клубом новому президенту — Богдану Бойку, який до цього обіймав посаду голови наглядової ради клубу. Володимир Носов та Богдан Бойко залишаються ключовими інвесторами та співвласниками клубу, продовжуючи розвивати Металіст 1925 та зміцнювати його позиції у спортивному та організаційному плані.