Зірковий новачок Металіста 1925 шкодує про перехід з Динамо в Угорщину
Період саме у цьому клубі Шабанок вважає невдалим
близько 22 годин тому
Захисник Металіста 1925 Артем Шабанов оцінив свою міжнародну кар’єру та заявив, що шкодує про перехід із Динамо до угорського Фехервара.
Так, жалкую, що Легія не викупила контракт у Динамо, і так, жалкую, що перейшов до Фехервара. Як тобі сказати… Мене привезли, кинули в готель, сказали: «Тренування там-то о 9-й – як хочеш добирайся, щоб ти був о 9-й. Добре, що Бодя Лєднєв був. Я його набрав – він мене забрав і відвіз на тренування.
Це перше таке було. Потім через день чи два підходить до мене лікар, каже: «Тобі треба УЗД серця зробити і ще щось, якусь кардіограму повинні зробити. Я кажу: «Добре». Думав, що в цьому місті, воно маленьке.
Він каже: «В Будапешт, на 7 ранку». – «Добре, як їхати?» – «Не знаю, ось тобі адреса – їдь». Добре, що був хлопець з команди, який почув, він каже: «Мені теж треба їхати – давай я тебе заберу, о 6:15 зустрінемося там-то».
На початку все було добре, прийняли добре, все було нормально. Потім трішки так пішло щось не дуже. І з тренерами, і з гравцями, і з усіма.
Мене перевели навіть не в дубль, а в третю лігу. Спочатку я прийшов – там був один тренер. Я зіграв одну гру, потім захворів на Ковід одразу. Коли одужав, тренера звільнили. І коли прийшов інший тренерський штаб, то почалися вже якісь трішки незрозумілі дії з боку тренерського штабу. Ми, по-перше, перестали грати всі вчотирьох. Через те, що ми – українці? Не знаю.
Ми одразу всі вчотирьох перестали грати. Турів 5-6 ми взагалі не грали, потім потроху знов почали грати. А потім ще раз поміняли – там якось так було, що кожні 3 місяці змінювали тренерський штаб. Знов прийшов якийсь тренер, угорець.
Була одна така розмова – і мене вже перевели в другу команду в третю лігу. Перевели і нічого не сказали. 31 грудня на e-mail прислали, що мені 4 січня потрібно з’явитися в цій команді на тренуванні.
Я був в Угорщині. І Макаренка трішки усунули – я так розумію, в нього, мабуть, якась була в контракті умова, що він не може йти до цієї команди – і він бігав по колу.
Петряка продали, Лєднєв то грав, то не грав – тільки він один залишився. Якось нас усіх дружно… А потім взагалі всім сказали: «До побачення». І тренер цей, коли він розмовляв з Макаренком, сказав: «Це не моє рішення, це рішення вищих».
Коли почалася повномасштабна війна, у нас була виїзна гра. Тренер нас чотирьох набрав, спитав: «Ви будете їхати чи ні?» Ми сказали, що не поїдемо – як можна грати і все таке, всі хвилюємося за свої сім’ї, за все інше. Вони сказали: «Добре» – і це все. Гравці підходили, казали: «Шкода, що у вас почалася війна. Тримайтеся».
Підійшли спитали один раз, як справи, чи з сім’єю все добре. Кажеш: «Так» – ну, і все. Такого, щоб якась така підтримка була – такого не було. Ніхто не допомагав. Взагалі нічого не було. Я ж кажу, пару разів, можливо, раз підійшов тренер, спитав, як справи, як сім’я, як усе – і все, на цьому закінчилося.
Також Шабанов поділився враженнями від роботи під керівництвом Віталія Кварцяного.
