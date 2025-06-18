Захисник молодіжної збірної України Арсеній Батагов підбив підсумки матчу третього туру групового етапу Євро-2025 з Нідерландами (0:2).

«Дуже хороший суперник. Намагалися грати другим номером. Перші 30 хвилин нам це вдавалося, ми вибігали в атаки. Не завершували їх ударами, але були якісь передумови. Потім я помилився, пропустили гол. Все одно могли перевернути цю гру, бо у нас було досить шансів – у першому таймі, у другому», – сказав захисник молодіжної збірної України Арсеній Батагов ексклюзивно для Суспільне Спорт.

Також захисник синьо-жовтих прокоментував свою помилку при першому пропущеному м’ячі.

«Що сталося в епізоді з першим голом? Суперник швидко запресингував, я трішки не встиг віддати передачу. Трішки незручно грати, бо я шульга і праворуч – може, ще й це.

Другий гол? Була швидка атака, ми не встигли перейти з атаки в оборону. Пройшла передача, вихід один на один і хороше завершення».