Павло Василенко

Попри близьке завершення чемпіонату світу-2026, ФІФА й надалі перебуває під пильною увагою американських правоохоронців. Генеральна прокурорка штату Нью-Джерсі Дженніфер Девенпорт підтвердила, що розслідування щодо організації продажу квитків на матчі мундіалю триватиме й після фіналу. Про це повідомляє The Athletic.

Слідство, яке ведеться спільно з генеральною прокуроркою Нью-Йорка Летицією Джеймс, стосується продажу квитків на поєдинки, що проходили на стадіоні MetLife, зокрема й фінал між збірними Аргентини та Іспанії.

Правоохоронці перевіряють скарги вболівальників щодо можливого штучного завищення цін, створення дефіциту квитків і зміни схеми розсадження вже після старту продажів. За даними слідства, ФІФА спочатку поділила місця на чотири категорії, однак згодом запровадила додаткові зони. Через це частина фанатів отримала місця гіршої якості, ніж ті, за які вони заплатили.

Розслідування вже вийшло за межі Нью-Джерсі та Нью-Йорка – аналогічні перевірки тривають також у Каліфорнії та Техасі. Додаткового розголосу справі надало й рішення суду у Франкфурті, який визнав окремі дії ФІФА щодо платформи перепродажу квитків Ticombo маніпулятивними та зобов'язав організацію припинити продаж квитків через цей сервіс.