Сергій Разумовський

Мадридський Атлетико визначився з основними напрямками роботи на літнє трансферне вікно. Як повідомляє Marca, клуб уже сформував список позицій, які потребують підсилення перед наступним сезоном.

За інформацією джерела, спортивний директор «матрацників» Матеу Алемані планує провести масштабну роботу на трансферному ринку. Клуб хоче підписати одразу кількох нових футболістів у різні лінії, щоб підвищити конкуренцію в складі та розширити вибір для тренерського штабу.

До переліку пріоритетних позицій увійшли лівий захисник, центральний захисник, півзахисник, два вінгери та нападник. Окремим завданням для керівництва мадридців є пошук футболіста, який у перспективі зможе стати наступником Антуана Ґрізманна.

Водночас у клубі розуміють, що всі позиції мають різний рівень важливості. Атлетико не планує діяти хаотично та хоче розставити пріоритети залежно від потреб команди, фінансових можливостей і ситуації на ринку.

Одним із головних завдань для мадридців є підсилення лівого флангу оборони. Серед кандидатів на цю позицію клуб розглядає захисника Челсі Марка Кукурелью, що є вихованцем Барселони. Іспанець може стати важливим варіантом для команди, якщо клубу вдасться домовитися про умови потенційного переходу.

Крім того, Атлетико вже думає про майбутнє без Антуана Ґрізманна. Як можливу заміну французькому футболісту в клубі бачать півзахисника Манчестер Сіті Бернарду Сілву. Португалець має великий досвід виступів на топрівні та здатний зіграти на кількох позиціях в атаці й півзахисті.

Також мадридський клуб хоче вирішити питання з Ніко Гонсалесом. Футболіст належить Ювентусу та виступав за Атлетико на правах оренди. У клубі зацікавлені в тому, щоб оформити повноцінний трансфер гравця.

«Матрацники» вже ведуть переговори щодо зниження суми викупу Ніко Гонсалеса. Мадридці хочуть залишити футболіста в команді, але прагнуть зробити угоду більш вигідною з фінансового погляду.

Раніше Атлетико жорстко «затролив» Барселону після пропозиції у 100 мільйонів за Альвареса.