Сергій Разумовський

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін хоче залишити Бенфіку, а Ювентус продовжує розглядати його як одного з кандидатів на роль основного воротаря. Туринський клуб працює над пошуком нового футболіста на цю позицію та не відмовляється від альтернативних варіантів.

За інформацією TuttoSport, останнім часом позиції Анатолія Трубіна у списку потенційних новачків Ювентуса помітно посилилися. Італійська команда стежить за ситуацією навколо українця та може повернутися до активніших переговорів щодо його трансферу.

Повідомляється, що сам Трубін зацікавлений у зміні клубу. Український воротар прагне залишити Бенфіку, де нині змушений конкурувати за місце у стартовому складі та не завжди отримує стабільну ігрову практику.

Ювентус уже контактував із представниками футболіста та португальського клубу наприкінці липня. Тоді сторони обговорювали можливий перехід Трубіна до туринської команди, однак конкретної домовленості досягнуто не було.

У сезоні-2025/26 Анатолій Трубін провів 50 матчів за Бенфіку в усіх турнірах. У цих поєдинках українець пропустив 47 голів і 21 раз зберіг свої ворота недоторканними.

Також 25-річний голкіпер відзначився забитим м’ячем у матчі групового етапу Ліги чемпіонів проти Реала. Цей епізод став одним із найяскравіших моментів виступів українця за португальську команду.