Трубін та Судаков дізнались оцінки після божевільної перестрілки з Реалом
Команда Моурінью пролізла в плей-офф
33 хвилини тому
Фото - Getty Images
У заключному турі загального етапу Ліги чемпіонів Бенфіка сенсаційно здолала Реал (4:2). Обидва українські легіонери «орлів» вийшли у стартовому складі. Анатолій Трубін провів матч повністю, ставши головним хедлайнером вечора, тоді як Георгія Судакова було замінено на 83-й хвилині зустрічі.
Аналітики Sofascore та Whoscored оцінили перформанс Трубіна в 7.8 і 8.0 балів, а Судакову поставили 7.0 та 7.2 бали.
Завдяки цій перемозі Бенфіка набрала 9 очок і за додатковими показниками виборола останню путівку в плей-офф.
В 1/16 фіналу ЛЧ команда Жозе Моурінью зустрінеться з Буде-Глімт. Матчі відбудуться 17 і 24 лютого.