28 січня завершився груповий турнір Ліги чемпіонів2025/26. 24 клуби сформували сітку плей-офф.

Бенфіка Анатолія Трубіна і Георгія Судакова в 1/16 фіналу зустрінеться з Буде-Глімт. Переможець цієї пари потрапить на сильнішого в протистоянні Інтер - Реал іншого українця Андрія Луніна.

Карабах Олексія Кащука зіграє проти Монако, а в 1/8 фіналу чемпіон Азербайджану може перетнутись я з переможцем пари ПСЖ - Ньюкасл.

Олімпіакос Романа Яремчука в 1/16 фіналу поміряється силами з Боруссією Д, а в наступному раунді може зустрітись з Аталантою або Баєром.

Матчі 1/16 фіналу ЛЧ відбудуться 17 і 24 лютого.

