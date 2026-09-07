Трубін сам винен у своєму становищі? Розкрито всю правду про ситуацію українця в Бенфіці
Фінансові запити гравця завадили залишити клуб, у якому він втратив довіру тренера?
Ведучий програми «ТаТоТаке» Михайло Співаковський розповів про ситуацію навколо голкіпера збірної України Анатолія Трубіна. За його інформацією, в українця були пропозиції від клубів англійської Прем’єр-ліги, однак найбільш предметний інтерес виявляв Лідс. Однак гравець чекав переходу до Ювентуса.
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У Трубіна насправді були певні пропозиції. Найочевидніші з них були насамперед з АПЛ. Доволі предметно цікавився Лідс, але Анатолій, так здавалося всім, чекав на інший клуб. І ним був Ювентус.
Нагадаємо, що Трубін перейшов у Бенфіку по незахищеному контракту за суму 10 млн євро. Суму, на яку погодився Шахтар, який тоді вже не контролював гравця, бо той не продовжив контракт з донецьким клубом. Я нагадаю, що останні пів року Анатолій сидів навіть не на заміні, а на трибунах у певних матчах.
Відповідно, коли гравець такого рівня і перспективи переходить в серйозний європейський клуб, то він отримує хорошу зарплатню - як і сталося з Трубіним. І зараз Бенфіка намагалася витиснути з потенційного покупця максимальну суму, але цього зробити не вийшло.
Також Співаковський назвав гравця, який ризикує пропустити вересневі матчі збірної України в Лізі націй.