Сергій Разумовський

Головний тренер Трабзонспора Фатіх Текке подав у відставку після поразки своєї команди у матчі-відповіді раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи проти Ференцвароша. Турецький клуб поступився з рахунком 0:4 та за сумою двох зустрічей програв угорцям 0:5.

Про рішення сорокавосьмирічного фахівця Трабзонспор повідомив офіційною заявою на клубних ресурсах. Причиною відставки назвали емоційну напругу, яка виникла після розгромної поразки та невдалого завершення виступів у кваліфікації Ліги Європи.

KAMUOYUNA DUYURU



Teknik Direktörümüz Fatih Tekke, Ferencvaros karşılaşmasının ardından yaşanan mağlubiyetin oluşturduğu duygusal yoğunlukla istifa kararı almıştır.



Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak, Teknik Direktörümüz Fatih Tekke’nin istifa kararı kabul edilmemiştir.



Fatih… pic.twitter.com/3m9zibPC8M — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 27, 2026

Водночас керівництво турецького клубу не погодилося прийняти відставку Текке. Правління Трабзонспора вирішило зберегти наставника на посаді, тому фахівець продовжить виконувати обов’язки головного тренера команди.

Очікується, що Фатіх Текке готуватиме Трабзонспор до найближчого матчу чемпіонату Туреччини. У третьому турі Суперліги команда зустрінеться з Амедом. Таким чином, тренер матиме можливість продовжити роботу та спробувати стабілізувати ситуацію після невдачі в єврокубках.

Трабзонспор невдало провів другий матч проти Ференцвароша. Турецький клуб залишився в меншості ще в першому таймі після вилучення українського півзахисника Руслана Маліновського на 13-й хвилині. Після перерви склади команд зрівнялися за кількістю вилучених футболістів, однак Трабзонспор також втратив Сідні Лопеша Кабрала. Захисник отримав червону картку на 57-й хвилині.

Гра в меншості суттєво ускладнила становище турецької команди. Ференцварош скористався чисельною перевагою та забив чотири м’ячі, не залишивши супернику шансів на порятунок у протистоянні.

За підсумками двох матчів Ференцварош переміг із загальним рахунком 5:0 та пробився до загального етапу Ліги Європи. Трабзонспор не залишився без єврокубків, але продовжить сезон у Лізі конференцій.