Бенфіка на своєму полі без особливих проблем розгромила Ароку з рахунком 5:0 у поєдинку дев'ятого туру чемпіонату Португалії.

Голкіпер лісабонського клубу Анатолій Трубін поділився емоціями після впевненої перемоги та наголосив, що команда зобов'язана зберігати подібний рівень гри надалі.

«Хороший футбол, гарне відчуття. Це стандарт, який ми встановлюємо», - написав Трубін.

24-річний українець цього сезону провів 15 зустрічей за Бенфіку, в яких пропустив 10 м'ячів і дев'ять разів зберігав свої ворота в недоторканності.

Після дев'яти турів «орли» мають в активі 21 очко і посідають друге місце у таблиці Прімейра-ліги. Від Порту, що лідирує, їх відокремлює всього одне очко, при цьому «дракони» провели на матч менше.