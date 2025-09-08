Павло Василенко

Тріумф Ерлінга Голанда у матчі з Фінляндією, де його гол приніс збірній Норвегії перемогу 1:0, обернувся кумедним, але водночас неприємним інцидентом. Радість форварда Манчестер Сіті тривала недовго – він отримав травму там, де її найменше очікував.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, після тренування Голанд, виходячи з автобуса, невдало вдарився головою об двері багажного відділення. У результаті на обличчі нападника з’явився поріз, який довелося зашивати. Лікарі наклали футболістові три шви.

Сам Ерлінг із властивим йому почуттям гумору прокоментував пригоду у соцмережах:

«Мене вдарили двері автобуса і… наклали три шви», – написав він, додавши фото з перев’язаним обличчям.

Попри абсурдність ситуації, пошкодження не виглядає серйозним. Очікується, що 25-річний голеадор зможе допомогти Норвегії у наступному відбірковому матчі до ЧС-2026 проти Молдови.