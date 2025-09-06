У поєдинку відбору до чемпіонату світу 2026 року збірна Франції на виїзді здобула перемогу над Україною з рахунком 2:0.

Одним із авторів голів став Кіліан Мбаппе, який оформив свій 51-й м'яч за національну команду. Цей результат дозволив йому піднятися на другий рядок у списку найкращих бомбардирів збірної Франції, де він тепер ділить позицію з Тьєррі Анрі.

Лідером залишається Олів'є Жиру, в активі якого 57 забитих голів. При цьому варто зазначити, що Мбаппе провів лише 91 матч за збірну, тоді як Анрі зіграв 123 зустрічі, а Жиру – 137.