Павло Василенко

Матч 22-го туру Ла Ліги між Реалом та Райо Вальєкано, який завершився перемогою мадридців з рахунком 2:1, запам’ятався не лише драматичною розв’язкою, а й тривожним моментом, що змусив увесь стадіон затамувати подих. У центрі уваги опинився Джуд Беллінгем.

Англійський півзахисник, який останні місяці намагається повернути стабільну форму після серії ушкоджень, був змушений достроково залишити поле. Епізод стався під час чергової атаки Реала: Беллінгем рвонув правим флангом у погоні за м’ячем, але раптово зупинився та схопився за спину.

Реакція гравця налякала не лише партнерів по команді, а й уболівальників на трибунах. Беллінгем не зміг стримати емоцій і розплакався просто на полі – сигнал, який у футболі майже завжди свідчить про серйозність проблеми. Медичний штаб негайно втрутився, а англійця під оплески трибун вивели за межі поля.

Поки що офіційної інформації про характер травми немає, однак проблеми зі спиною традиційно вважаються одними з найнебезпечніших для футболістів. Особливо тривожно це виглядає на тлі того, що Беллінгем лише нещодавно повернувся після попередніх ушкоджень і почав набирати ігровий ритм.

Найближчі обстеження мають визначити, наскільки серйозним є стан одного з лідерів Реала та чи не загрожує йому нова тривала пауза.