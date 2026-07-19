Президент США Дональд Трамп заявив про бажання Сполучених Штатів якнайшвидше знову прийняти чемпіонат світу з футболу.

В інтерв'ю FOX політик назвав турнір 2026 року прекрасним, відзначив майже стовідсоткову заповненість арен та закликав главу ФІФА Джанні Інфантіно віддати США наступний Мундіаль.

У мене була ідея для Джанні. Саме він усе це започаткував, і я блискуче сказав: «Ну, ми це зробимо». Та знаєте, могло бути багато порожніх стадіонів. Але цього не сталося.

Думаю, я бачив заповненість арен на рівні 99,9 відсотка, хоча, мабуть, це неправильно, бо насправді, думаю, стадіони були переповнені. Але в мене була чудова ідея для Джанні. Я сказав: «Ви маєте провести це у двох країнах». Тож оголосіть нас господарями знову наступного разу, а після цього – ще одну країну. Це допоможе зменшити гнів і шок.

Я думаю, це чудова ідея. Але, зважаючи на цифри, мы знову негайно подамо заявку на проведення ЧС. Я лише сказав, що для зменшення шоку можна було б оголосити нас господарями, а потім, можливо, наступного разу – ще одну країну, і навіть ще одну. Але ми маємо провести цей турнір знову, і це має статися, поки я ще тут. Чуєте, Джанні?