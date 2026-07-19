Сергій Разумовський

Фінал чемпіонату світу-2026, у якому за титул зіграють Іспанія та Аргентина, відбудеться вже сьогодні, 19 липня, на Метлайф Стедіум в Іст-Резерфорді, штат Нью-Джерсі. Початок матчу запланований на 22:00 за місцевим часом, головним арбітром призначено словенця Славка Винчича.

Іспанія дісталася вирішального поєдинку після непростого турнірного шляху. На груповому етапі команда Луїса де ла Фуенте посіла друге місце: зіграла внічию з Кабо-Верде та перемогла Саудівську Аравію й Уругвай. У плей-оф іспанці впевнено пройшли Австрію, Португалію, Бельгію та Францію, вийшовши до другого фіналу ЧС у своїй історії.

Аргентина приїхала на турнір у статусі чинного чемпіона світу й виграла всі матчі групи проти Алжиру, Австрії та Йорданії. У плей-оф команда пройшла Кабо-Верде, Єгипет, Швейцарію та Англію, причому три з чотирьох перемог здобула або в додатковий час, або завдяки голам наприкінці матчів. Це підтвердило її вміння витримувати максимальний тиск.

Для аргентинців фінал має історичне значення: вони можуть стати першою збірною з 1962 року, яка захистить титул чемпіона світу. Іспанія, чинний чемпіон Європи, у разі перемоги здобуде другу світову корону й зміцнить статус однієї з найсильніших команд покоління.

На чемпіонатах світу суперники зустрічалися лише раз: у 1966 році Аргентина перемогла Іспанію 2:1. Востаннє команди грали між собою у 2018-му в товариському матчі, тоді іспанці розгромили аргентинців 6:1.

В Україні фінал Іспанія – Аргентина покаже медіасервіс MEGOGO, а у кабельних мережах трансляція буде доступна на каналі MEGOGO Спорт.