Мессі та Ямаль з перших хвилин: стартові склади на фінал ЧС-2026 Іспанія – Аргентина
Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом
близько 2 годин томуПідписатися в
Відомі стартові склади національних збірних Іспанії та Аргентини на фінальний матч чемпіонату світу-2026.
Іспанія: Унаї Сімон, Педро Порро, Пау Кубарсі, Емерік Лапорт, Марк Кукурелья, Родрі, Фабіан Руїс, Алекс Баена, Дані Ольмо, Ламін Ямаль, Мікель Оярсабаль.
Аргентина: Еміліано Мартінес, Гонсало Монтьєль, Крістіан Ромеро, Лісандро Мартінес, Ніколас Тальяфіко, Родріго Де Пауль, Енцо Фернандес, Алексіс Макаллістер, Ніко Гонсалес, Ліонель Мессі, Хуліан Альварес.
Фінальний поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Фінал чемпіонату світу-2026: Іспанія – Аргентина. Відеотрансляція.