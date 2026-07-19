«Ми готові до фіналу ЧС-2026»: Усик та Шевченко відвідають головний матч Мундіалю
Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом
близько 2 годин томуПідписатися в
Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик (25-0, 16 КО) опублікував спільну світлину з президентом Української асоціації футболу Андрієм Шевченком та його сином, півзахисником молодіжних збірних України Крістіаном Шевченком.
Спортсмени відвідають вирішальний поєдинок Мундіалю, який проходить у США. На фото всі троє мають офіційні перепустки FIFA Presidential Club на 104-й матч турніру — фінал.
Ми готові до фіналу Чемпіонату світу з футболу 2026 року. А ви?
Нагадаємо, у фіналі чемпіонату світу-2026 зустрінуться національні збірні Аргентини та Іспанії.
Том Круз, Пост Малоун та Дженніфер Гадсон виступлять на церемонії закриття ЧС-2026.
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