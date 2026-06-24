Сергій Разумовський

Французький нападник ПСЖ П’єр Мунгенге близький до переходу в київське Динамо. Про це повідомляє Onze Mondial.

За інформацією джерела, 18-річний форвард ухвалив рішення продовжити кар’єру саме в українському клубі. Інтерес до футболіста також проявляли французький Страсбург і данський Мідтьюлланн. При цьому Страсбург після підписання угоди планував віддати гравця в оренду.

Втім, Динамо протягом останніх місяців активно працювало над цим трансфером. За даними видання, до перемовин був особисто залучений президент київського клубу Ігор Суркіс, який переконував Мунгенге приєднатися до команди.

Попри наявність інших варіантів у Європі, нападник збірної Франції U-19 схиляється до переходу в Динамо. Очікується, що він залишить ПСЖ і підпише з киянами трирічний контракт.

Паризький клуб, зі свого боку, пропонував Мунгенге професійну угоду. Однак відсутність чіткого плану щодо подальшого розвитку кар’єри футболіста в ПСЖ стала однією з причин, через які форвард вирішив змінити клуб.

Одним із головних аргументів на користь Динамо став спортивний проєкт, запропонований українським клубом. Також важливу роль відіграла перспектива отримати ігрову практику в першій команді, що є пріоритетом для молодого нападника на цьому етапі кар’єри.

Мунгенге приєднався до академії ПСЖ у 2021 році. Його чинний контракт із паризьким клубом розрахований до кінця червня.

У минулому сезоні форвард виступав за команду ПСЖ U-19 і продемонстрував високу результативність: у 35 матчах він забив 21 гол і віддав 12 результативних передач.

У травні 2026 року Мунгенге дебютував за першу команду ПСЖ, відігравши 15 хвилин у матчі Ліги 1 проти Лор’яна, який завершився з рахунком 2:2.

За збірну Франції U-19 нападник дебютував у березні цього року. Наразі на його рахунку три матчі за юнацьку національну команду без результативних дій.

Раніше повідомлялося, що Суркіс не зміг переконати гравця на проблемну позицію – перемовини з Динамо заморожено.