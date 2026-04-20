Це не жарт! Шахтар вперше забив Поліссю в історії УПЛ
Житомирське прокляття донецького клубу офіційно розбите
близько 2 годин тому
Шахтар здобув мінімальну перемогу в домашньому матчі 24-го туру УПЛ проти Полісся з рахунком 1:0. У напруженому поєдинку долю зустрічі вирішив єдиний м’яч у другому таймі, який приніс команді надзвичайно важливі три очки в боротьбі за чемпіонство, фактично забезпечивши його.
Переможний епізод стався на 56-й хвилині. Після подачі Аліссона з кутового Валерій Бондар вдало зіграв у штрафному майданчику суперника та точним ударом переправив м’яч у сітку. Саме цей момент став ключовим у матчі й забезпечив Шахтарю позитивний результат.
Примітно, що цей гол став історичним для донецької команди в протистояннях із Поліссям у рамках УПЛ. Як би дивно це не звучало, але саме м’яч Бондаря став для Шахтаря першим голом у ворота житомирського клубу в історії чемпіонатів України. До цього «гірники» провели п’ять матчів проти Полісся в УПЛ і жодного разу не змогли відзначитися:
- 24.11.2023: Шахтар – Полісся 0:0
- 25.05.2024: Полісся – Шахтар 2:0
- 11.08.2024: Шахтар – Полісся 0:1
- 15.12.2024: Полісся – Шахтар 1:0
- 18.10.2025: Полісся – Шахтар 0:0
Нагадаємо, вінгер Шахтаря Аліссон Сантана оформив 4 результативні дії в 4 останніх матчах.
