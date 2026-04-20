Сергій Разумовський

Шахтар здобув мінімальну перемогу в домашньому матчі 24-го туру УПЛ проти Полісся з рахунком 1:0. Долю зустрічі вирішив єдиний забитий м’яч у другому таймі, який дозволив «гірникам» взяти важливі три очки.

Переможний гол було забито на 56-й хвилині поєдинку. Після подачі Аліссона з кутового точно ударом головою завершив атаку Валерій Бондар, який вдало підключився до стандарту та не залишив шансів воротарю суперника.

Окремо варто відзначити результативну форму Аліссона, який знову став одним із ключових гравців команди в атаці. Для 20-річного бразильця ця гольова передача стала вже четвертою результативною дією в останніх чотирьох матчах. За цей відрізок він записав до свого активу три забиті м’ячі та один асист, підтверджуючи свою важливу роль у грі Шахтаря.

Загалом у нинішньому сезоні бразильський вінгер демонструє дуже солідну статистику. У 23 матчах за «гірників» він уже відзначився сімома голами та десятьма результативними передачами, стабільно роблячи внесок у атакувальні дії своєї команди. Його нинішня форма може стати одним із важливих факторів у вирішальній частині сезону.

