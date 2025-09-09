Ексфутболіст збірної України Олександр Головко підбив підсумки матчу 2 туру кваліфікації ЧС-2026 проти Азербайджану (1:1). Його слова наводить MEGOGO.

100% варто залишатись. Треба залишатись, доводити справу до кінця і потім по результату казати. І не тільки він буде відповідати, а і ті, хто відповідає за збірні команди. Що б сталось чи не сталось. Давайте почекаємо.

Так, сьогодні всі ми засмучені. Тим більше, після гри казати про відставку тренера? Ми про що зараз говоримо? Кажемо, що є футболісти, які не можуть грати в Лізі чемпіонів. Ті ж азербайджанці грають в Лізі чемпіонів. Можна ж і так сказати. Жартую, але чому ми вирішили, що будемо виносити команди по 4:0, 5:0?

Це провал, але це дистанція. Якщо є стратегія - треба її дотримуватись. Ми розуміємо, як грає Ребров. Уже є довіра до нього, а якщо ми будемо казати, що все погано - все буде погано - сказав Головко.