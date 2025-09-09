Сергій Стаднюк

Юнацька збірна України U-17 (гравці не старші 2009 року народження) завершила виступи на міжнародному турнірі в Хорватії. Ці матчі команда Олександра Ситника розглядала як важливий етап підготовки до кваліфікації Євро-2026 (U-17). Варто зазначити, що всі суперники українців були на рік старші. У першому поєдинку синьо-жовті мінімально поступилися Катару U-18 (1:2), а в другій грі зіграли внічию з Польщею U-18 (2:2).

Останнім суперником стала збірна ОАЕ U-18, яка завдяки дублю Сеїфа да Кости повела з рахунком 2:0 ще до перерви. Українці могли скоротити відставання після очевидної гри рукою захисника суперника на лінії воріт, але арбітр не зафіксував порушення. Попри кілька шансів, забити не вдалося, а в компенсований час еміратці забили втретє. Отже, поразка 0:3 і завершення турніру без перемог.

Паралельно в змаганнях у Швеції брала участь юнацька збірна України U-18 (футболісти не старші 2008 року народження). Після впевненої перемоги над Норвегією (6:1) та успіху у матчі зі Швецією (2:0) вирішальним став поєдинок проти Данії, яка також мала дві перемоги. Саме ця гра визначала переможця турніру.

Уже на 13-й хвилині данці відкрили рахунок після майстерного штрафного Ніколаса Гаммельгарда. У другому таймі українці намагалися переломити гру, але на 57-й хвилині пропустили з пенальті, який реалізував Якоб Амбак. На 73-й хвилині Дарамі оформив підсумкове 0:3. Таким чином, збірна України U-18 завершила турнір на другому місці.



Команда І В Н П М О 1 Данія 3 3 0 0 11 — 4 9 2 Україна 3 2 0 1 8 — 4 6 3 Швеція 2 0 0 2 3 — 6 0 4 Норвегія 2 0 0 2 2 — 10 0

Товариські матчі

Україна (U-17) – ОАЕ (U-18) 0:3

Голи: да Коста,17, 28, ?, 90+4

Україна U-17: Пожар, Яблонський (Смотрицький, 66), Шупик, Рудзей (Сердюк, 46), Сорочинський (Пламінський, 46), Сафонов (Кожушко, 46), Шукалович (к) (Волошко, 46), Кощій (Буравцов, 46), Гололобов (Гордєєв, 46), Коман (Панчишин, 87), Ященко (Левицький, 66).

Попередження: Абдулла, 67, Салем, 79

Україна (U-18) – Данія (U-18) 0:3

Голи: Гаммельгард, 13, Амбак, 57, (пен.), Дарамі, 73

Україна (U-18): Ткаченко, Мельник (Король, 46, Огороднік, 73), Костюк (к), Зудін, Кут'я, Зубрій, Балакай (Середа, 46), Толстоліс (Іваськів, 46), Залипка (Мурадян, 46), Меньшиков (Захарків, 62), Джурабаєв (Корж, 62).

Попередження: Кут'я, 52, Огороднік, 90+2, Зудін, 90+3, Мурадян, 90+3 – Феттерляйн, 64, Бролд, 90+2

Вилучення: Костюк, 90+4

Раніше юнацька збірна України U-19 завершила виступ на міжнародному турнірі в Іспанії поразкою.