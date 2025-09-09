Сергій Стаднюк

Справжній «український» вечір подарує нам вівторок, 9 вересня. Розпочнеться він із матчів підростаючого покоління «синьо-жовтих». «Закускою» перед основною стравою стане протистояння команди U-17 зі збірною ОАЕ U-18. Перед самим матчем національної команди розпочне зустріч з данськими однолітками збірна України U-18.

16:00 | Україна U-17 – ОАЕ U-18. Пряма трансляція

18:30 | Україна U-18 – Данія U-18. Пряма трансляція

Національна ж збірна України проведе другий матч відбору на ЧС-2026 проти Азербайджану, і саме з цього поєдинку починається реальна боротьба за другу сходинку в групі. Після прогнозованої поразки від Франції (0:2) позитивний результат у грі з азербайджанцями для команди Сергія Реброва – обов’язкова умова, аби зберегти шанси на плей-оф. Статистика говорить сама за себе: суперник іде без перемог в офіційних матчах із листопада 2023 року, а в першому турі кваліфікації без шансів поступився Ісландії (0:5). За будь-яких обставин українці мають вигравати, незалежно від складу чи умов.

Напередодні матчу в таборі суперника відбулися зміни: головний тренер Фернанду Сантуш залишив посаду після серії невдач, а команду тимчасово очолив наставник молодіжки Айхан Аббасов. Такі ротації іноді додають емоційного заряду, однак для України це не має стати фактором – різниця у класі команд очевидна. В іншому випадку будь-яка втрата очок у Баку буде сприйнята як серйозний провал і проблема вже для тренерського штабу Реброва.

19:00 | Азербайджан – Україна. Пряма трансляція

Також у нашій групі D між собою зіграють два переможці першого туру, Франція та Ісландія. В контексті боротьби за другу сходинку нас влаштує лише перемога французів. Нічия для нас вигідна лише, якщо ми впевнені у чотирьох перемогах над ісландцями й азербайджанцями та хоча б не програші «Ле бльо»...

21:45 | Франція – Ісландія. Пряма трансляція

У групі H збірна Румунії Мірчі Луческу матиме чи не останній шанс зачепитися хоча б за плей-оф. Суперник більш ніж прохідний – Кіпр. У боснійців є нагода до максимуму підвищити ймовірність взагалі виграшу квінтету.

21:45 | Боснія і Герцеговина – Австрія. Пряма трансляція

21:45 | Кіпр – Румунія. Пряма трансляція

Після шаленої перемоги Італії в групі I над Ізраїлем (5:4). Ерлінг Голанд і компанія просто зобов'язані брати максимум у грі з Молдовою. Інакше психологічна перевага вже буде в апеннінців.

21:45 | Норвегія – Молдова. Пряма трансляція

У групі K відбудеться центральний матч між Сербією й Англією. Найцікавішим у квартеті F стане протистояння збірних Угорщини та Португалії на чолі з супербомбардиром Кріштіану Роналду.

21:45 | Сербія – Англія. Пряма трансляція

21:45 | Угорщина – Португалія. Пряма трансляція