Сергій Стаднюк

Завершилися два з трьох матчів ігрового дня понеділка, 8 вересня, у сьомому турі української Другої ліги.

Полісся-2 в рідних стінах влаштувало справжній розгром Атлету. Господарі забили шість м’ячів без відповіді. Рахунок відкрив Микитюк у першому таймі. Одразу після перерви його подвоїв Раско, який згодом оформив дубль. У другому таймі також відзначилися Іванов та Йока, причому останній також записав на свій рахунок два голи.

Полісся-2 набрало 15 очок і наздогнало Самбір-Ниву-2, зігравши на один матч більше. Атлет (6) один із аутсайдерів групи А.

У групі Б зустріч між Олександрією-2 та Чорноморцем-2 завершилася мировою — 1:1. Спочатку Пшеничнюк вивів одеситів уперед на 59-й хвилині, однак через десять хвилин Шаповалов відновив рівновагу. На більше спроможностей команд уже не вистачило.

Дуель Діназа з Чайкою також видалася напруженою. Єдиний гол у матчі забив Венгер із пенальті у другому таймі. Для господарів ситуація ускладнилася після вилучення Рудницького на 71-й хвилині. А ще за чотири оберти секундної стрілки пролунала повітряна тривога.

Цікаво, що ця гра вже переносилася раніше на 8 вересня. Цього разу поєдинок таки розпочався, але був перерваний. Як повідомила пресслужба ПФЛ, через тривале очікування відбою, завершення знову довелося відкласти.

Олександрія-2 набрала 15 очок, зрівнявшись з лідерами групи Б Колосом-2 і Ребелом-2. Однак у дубля ковалівців є гра в запасі.

Друга ліга, сьомий тур

Група А

Полісся-2 – Атлет 6:0

Голи: Микитюк, 24, Раско, 46, 76, Іванов, 54, Йока, 61, 75

Група Б

Олександрія-2 – Чорноморець-2 1:1

Голи: Шаповалов, 69 – Пшеничнюк, 59

Діназ – Чайка 0:1 (75-та хвилина)

Гол: Венгер, 54 (пен.)

Вилучення: Рудницький, 71