Сергій Разумовський

Атлетико у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів на своєму полі поступився Барселоні з рахунком 1:2, однак саме мадридський клуб вийшов до півфіналу турніру.

У складі каталонців забитими м’ячами відзначилися Ламін Ямаль і Ферран Торрес, тоді як за господарів відповів Лукман. Попри поразку в другому поєдинку, «Матрацники» забезпечили собі путівку до наступного раунду завдяки перемозі в першій зустрічі з рахунком 2:0.

Для мадридської команди ця невдача стала першою домашньою поразкою у плей-оф Ліги чемпіонів із 1997 року. Тоді Атлетико поступився Аяксу з рахунком 2:3. Після того команда видала серію з 21 домашнього матчу без поразок у матчах на вибування — 14 перемог і 7 нічиїх.

Крім того, це вже третій випадок, коли Атлетико під керівництвом Дієго Сімеоне вибиває Барселону з Ліги чемпіонів. Раніше мадридці робили це у сезонах 2013/14 та 2015/16.

Аргентинський наставник очолює Атлетико з 2011 року. Востаннє команда доходила до півфіналу Ліги чемпіонів дев’ять років тому – у сезоні-2016/17.

