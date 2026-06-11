Сергій Разумовський

Жозе Моурінью офіційно став новим головним тренером мадридського Реала, повідомив офіційний сайт клубу.

Угоду з португальським фахівцем укладено до 30 червня 2029 року. Деталі контракту сторони не розголошують. До роботи з командою Моурінью приступить 13 липня, коли в Реала стартує передсезонна підготовка.

Останнім місцем роботи 63-річного тренера була Бенфіка. Раніше португальський клуб підтвердив, що Реал сплатив 15 млн євро компенсації за дострокове розірвання контракту з наставником.

Для Моурінью це буде вже другий період у мадридському клубі. Раніше він очолював Реал у 2010-2013 роках і залишив помітний слід у клубній історії.

Перед призначенням Моурінью посаду головного тренера вершкових залишив Альваро Арбелоа. Раніше також повідомлялося, що Реал активував клаусулу Моурінью на суму 15 млн євро.