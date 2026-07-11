Сергій Разумовський

Буковина не розраховує на двох футболістів перед стартом нового етапу підготовки команди. Про це повідомляє «ТаТоТаке».

За інформацією джерела, чернівецький клуб готовий розглянути варіанти з відходом двох гравців, які мають чинні контракти з Буковиною до червня 2027 року. Йдеться про 21-річного голкіпера Дмитра Погорілого та 28-річного атакувального півзахисника Івана Тищенка.

Попри угоди ще на рік, обидва футболісти наразі не входять до планів тренерського штабу першої команди. Погорілий і Тищенко не перебувають на зборах разом з основним складом, що фактично свідчить про пошук для них інших варіантів продовження кар’єри.

Буковина, зі свого боку, не перешкоджатиме можливому переходу гравців до інших клубів. Чернівецька команда готова до діалогу щодо майбутнього футболістів, якщо з’являться зацікавлені сторони. Самі гравці також працюють над тим, щоб знайти оптимальні варіанти для подальшого розвитку кар’єри та отримання стабільної ігрової практики.

Наразі остаточного рішення щодо майбутнього обох футболістів немає, однак їхня відсутність у таборі першої команди вказує на те, що Буковина більше не розглядає їх як частину основної обойми на найближчий сезон. Раніше також повідомлялося, що вихованець Шахтаря, який уже залишив Буковину, знайшов собі новий клуб в українській Прем’єр-лізі.