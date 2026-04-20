Сергій Разумовський

У матчі 24-го туру української Прем’єр-ліги Олександрія зазнала розгромної домашньої поразки від Вереса з рахунком 0:3.

Гості впевнено скористалися своїми моментами та забили тричі. Авторами голів у складі рівненської команди стали Фабрісіо, Ігор Харатін і Баїя.

Для Олександрії ця невдача стала ще одним підтвердженням затяжної кризи. Команда не може перемогти в чемпіонаті ще з 27 вересня, коли здобула мінімальну перемогу над Полтавою з рахунком 1:0.

Після чергової поразки Олександрія продовжує залишатися серед аутсайдерів турніру. Наразі команда посідає 15-те місце в турнірній таблиці УПЛ. Більш того, остання Полтава (11) на відстань в одне очко наблизилася до чинного віцечемпіона (12).

