Циганков не потрапив у заявку Жирони на матч з Атлетіком
Поєдинок відбудеться у вівторок
близько 1 години тому
Віктор Циганков. Фото - ФК Жирона
Пресслужба Жирони опублікувала заявку на матч з Атлетіком в шостому турі Ла Ліги.
З української трійки до списку потрапив лише форвард Владислав Ванат. Вінгер Віктор Циганков, як відомо, має травму. Поза заявкою опинився й воротар Владислав Крапивцов, каталонський клуб повідомив, що він поїхав у збірну U-20 для участі на ЧС-2025.
Жирона посідає останнє 20-те місце у таблиці Ла Ліги, маючи одне очко.
Поєдинок Атлетік – Жирона відбудеться у вівторок, 23 вересня. Розпочнеться зустріч о 20:00 за київським часом.