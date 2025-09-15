Цього літа Віктор Циганков виявився близьким до відходу з Жирони, де він провів два з половиною роки, і міг продовжити кар'єру в іншому чемпіонаті.

Як повідомляє Marca, український хавбек дав згоду на перехід і каталонський клуб був готовий відпустити його за умови виплати 20 мільйонів євро.

Інтерес до колишнього лідера Динамо виявляли англійські Вулверхемптон та Борнмут, який нещодавно продав Іллю Забарного у ПСЖ. Однак угода так і не відбулася: Вулвз збентежила запитувану суму, а Борнмут, хоч і готовий був вкластися, в результаті відмовився через травматичність футболіста.

Наразі гравець національної збірної України продовжує відновлення після пошкодження і вже пропустив кілька матчів, включаючи гру проти Сельти (1:1) у Ла Лізі.