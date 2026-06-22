Сергій Разумовський

Новим головним тренером Жирони призначено Кіке Альвареса. Про це повідомила пресслужба каталонського клубу.

Угода з 50-річним фахівцем офіційно підтверджена, однак її деталі наразі не розголошуються. Перед Альваресом поставлено конкретне завдання — повернути Жирону до Ла Ліги після вильоту команди за підсумками минулого сезону.

На посаді головного тренера Кіке Альварес змінив Мічела Санчеса, під керівництвом якого команда завершила сезон на 19-му місці в чемпіонаті Іспанії та залишила елітний дивізіон.

Для Альвареса Жирона добре знайома. До призначення в першу команду він очолював Жирону-2, з якою працював із 2024 року. У минулому сезоні друга команда клубу під його керівництвом посіла 7-ме місце у Сегунді КІФФ — четвертому за силою дивізіоні іспанського футболу.

Наразі у складі Жирони перебувають одразу четверо українських футболістів: Владислав Крапивцов, Віктор Циганков, Владислав Ванат і Олександр Пищур. Саме під керівництвом нового тренера вони готуватимуться до сезону, якщо троє з них не знайдуть собі нові клуби.

Нагадаємо, що Пищур перейшов уже в це трансферне вікно.