Жирона опублікувала на офіційному сайті склад на матч Кубку Іспанії проти Констанції. У заявці команди Мічела опинилися три українські футболісти: воротар Владислав Крапивцов, вінгер Віктор Циганков і нападник Владислав Ванат.

При цьому низка гравців залишилася поза складом через травми, серед них Алекс Морено, Дейл Блінд, Аксель Вітсель, Аззедін Унаї, Донні ван де Бек, Давид Лопес, Хуан Карлос, Алехандро Франсес і Домінік Лівакович.

Матч Констанція – Жирона пройде сьогодні, 28 жовтня, початок о 20:00 за київським часом. Після десяти турів Жирона замикає таблицю Ла Ліги із сімома очками в активі.

Раніше повідомлялося, що Крапивцов потрапив до символічної збірної молодих талантів Ла Ліги.