Віктор Циганков забив дебютний гол за Аякс у чемпіонаті Нідерландів. Українець вийшов на заміну в перенесеному матчі третього туру Ередивізі та допоміг амстердамцям розгромити Віллем II – 5:1 .

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28-річний вінгер розпочав зустріч у запасі, але на 57-й хвилині замінив Стевена Бергейса. Через 12 хвилин Циганков скористався передачею Оскара Глуха та відправив м’яч у ворота суперника. Його гол став третім для Аякса в цьому поєдинку.

Для українця це був третій матч у складі нідерландського клубу. Раніше він уже відзначився результативною передачею у грі проти Фортуни, тож наразі має у своєму активі гол і асист.

Циганков також увійшов до списку українців, які забивали в Ередивізі. До нього це робили:

Олександр Яковенко;

Денис Олійник;

Артем Степанов;

Руслан Валєєв;

Євген Левченко.

Нагадаємо, Циганков отримав високі оцінки за матч проти Віллема.