Сергій Разумовський

Після матчу першого туру Сегунди між Жироною та Леганесом у роздягальні каталонської команди сталася масштабна бійка. Поєдинок завершився з рахунком 1:1. Про це повідомляє іспанське видання AS.

За інформацією джерела, у конфлікті взяв участь український вінгер Жирони Віктор Циганков. Також до інциденту був причетний один із представників медичного персоналу клубу. Подробиці сутички та причини її виникнення наразі не розголошуються.

Ситуація в роздягальні стала продовженням напруженого вечора для Жирони. Раніше повідомлялося, що 28-річний Циганков відмовився виходити на заміну в матчі проти Леганеса. За даними іспанських медіа, аналогічне рішення ухвалив український нападник Владислав Ванат.

Згодом стало відомо, що на поле також не захотів виходити півзахисник Аззедін Унаї. Усі троє футболістів потрапили до заявки Жирони, однак жоден із них так і не взяв участі в матчі. Зустріч проти Леганеса розвивалася непросто для господарів. Гості відкрили рахунок після перерви, а Жирона змогла уникнути поразки лише в компенсований час. Результативний удар Абеля Руїса встановив остаточний рахунок – 1:1.

Відмова одразу кількох гравців виходити на поле та подальший конфлікт у роздягальні можуть мати серйозні наслідки для каталонського клубу. Очікується, що керівництво Жирони з’ясує всі обставини інциденту та визначить, чи будуть застосовані дисциплінарні заходи до футболістів або інших учасників сутички.

Найбільше уваги прикуто до ситуації з Циганковим. Українець уже тривалий час згадується в контексті можливого переходу до іншого клубу. Серед потенційних претендентів на футболіста називали Валенсію, Сельту та Еспаньол. Також каталонці вели перемовини з Трабзонспором і Нью-Йорк Сіті.

Наступний матч Жирона проведе в п’ятницю, 22 серпня. Каталонці зіграють на виїзді проти Кордоби. Саме цей поєдинок може показати, чи вплинула ситуація в роздягальні на рішення тренерського штабу щодо Циганкова, Ваната та Унаї.