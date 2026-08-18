Сергій Разумовський

Жирона відкрила дисциплінарне провадження щодо українського вінгера Віктора Циганкова після інциденту, який стався під час матчу першого туру Сегунди проти Леганеса. Поєдинок завершився внічию – 1:1.

За інформацією Mundo Deportivo, Циганков потрапив до заявки на зустріч, однак відмовився перевдягатися та виходити на поле із лави запасних. Тепер клуб має намір розглянути дії футболіста в межах офіційної дисциплінарної процедури відповідно до положень колективної угоди Liga-AFE.

Остаточна кваліфікація порушення залежатиме від усіх обставин інциденту. Дії українця можуть визнати серйозним або дуже серйозним дисциплінарним проступком. Рішення ухвалять після завершення внутрішнього розгляду та оцінки пояснень усіх сторін.

Якщо провину Циганкова кваліфікують як серйозне порушення, йому може загрожувати призупинення виплати заробітної плати на строк від двох до десяти днів. Крім того, футболіста можуть оштрафувати.

Для першої частини місячної зарплати в межах 100 тисяч євро штраф може становити до 7%. Якщо ж дохід перевищує цей поріг, додатковий штраф може сягнути 4% від суми понад 100 тисяч євро.

У разі визнання порушення дуже серйозним наслідки можуть бути значно жорсткішими. Санкція передбачає можливе відсторонення від роботи та призупинення виплати зарплати на строк від 11 до 30 днів.

За такого сценарію штраф для першої частини місячного доходу до 100 тисяч євро може становити до 25%. Для суми, що перевищує зазначений поріг, додаткове стягнення може сягати 10%.

Колективна угода Liga-AFE також передбачає можливість звільнення футболіста в особливо серйозних випадках. Однак застосування найсуворішої санкції залежатиме від того, наскільки значними клуб вважатиме наслідки дій гравця.

Однією з підстав для кваліфікації інциденту як серйозного порушення може бути залишення роботи без поважної причини під час неофіційного матчу, якщо футболіст мав можливість продовжувати участь у поєдинку.

Дуже серйозним порушенням, своєю чергою, може вважатися непокора вимогам клубу, яка призвела до істотного порушення дисципліни або завдала команді значної шкоди.

Поки що Жирона не ухвалила остаточного рішення щодо покарання Циганкова. Клуб має завершити дисциплінарне провадження, після чого визначить, чи застосовувати до українця фінансові або спортивні санкції.