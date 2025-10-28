У рамках десятого туру чемпіонату України київське Динамо впевнено перервало п'ятиматчеву серію без перемог, розгромивши на своєму полі криворізький Кривбас із рахунком 4:0.

Після цієї зустрічі відомий журналіст Ігор Циганик поділився думкою про майбутнє головного тренера біло-синіх Олександра Шовковського. За його словами, президента клубу Ігоря Суркіса повністю влаштовує робота наставника і питання про його можливу відставку навіть не піднімалося.

«Я вам хочу сказати, що ніхто не збирається знімати Шовковського. Ніхто і не збирався. Як я вже казав, що якщо там все відбувається і все всіх задовільняє, ну то Шовковський буде працювати. І рівень роботи Шовковського задовільняє президента київського Динамо», - заявив Циганик на своєму ютуб-каналі.

Динамо після десяти турів знаходиться на другій позиції в турнірній таблиці УПЛ, маючи в активі 20 очок.

Наступний матч команда проведе 29 жовтня – о 18:00 кияни зіграють із донецьким Шахтарем у 1/8 фіналу Кубка України.