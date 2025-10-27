Президент київського Локомотива Олександр Єгоров перед матчем 1/8 фіналу Кубка України проти вінницької Ниви заявив про мету вийти до півфіналу та зіграти з Динамо.

Новітня історія Локо – це повернення до витоків історії. Маємо досить амбітні цілі – Перша ліга і навіть УПЛ. Є все, що необхідно серйозному клубу для того, аби не було соромно змагатися у Прем’єр-лізі – солідна академія, інфраструктура, велика кількість уболівальників і, зокрема, найкращі ультрас. Вони дають такі перфоманси, що нам можуть позаздрити деякі клуби УПЛ. При цьому не обмежуємося футболом, а думаємо більш глобально та масштабно.

На рівні академій дуже часто грали з Динамо. Перша команда, на жаль, ні. Все-таки ми Друга ліга, а вони – УПЛ. Але ось у Кубку України, я так розумію, команда і тренерський штаб поставили собі ціль вийти у півфінал і фінал. Тому, можливо, ми й зіграємо з Динамо скоро.

А історично такі заруби між обома клубами точно були, якщо дивитися в період до Незалежності. Скажу вам більше: легендарний Матч смерті зіграла команда, в якій більшість становили футболісти Динамо, але п’ятеро хлопців представляли Локомотив. Ці факти – доведені. Нещодавно вийшла ще одна книжка українського історика-дослідника, нам цю інформацію передали. Було цікаво отримати прізвища цих гравців, – заявив Єгоров у інтерв'ю Футбол 24.