Головний тренер Шахтаря Арда Туран після розгромної перемоги у матчі десятого туру української Прем'єр-ліги проти Кудрівки (4:0) висловився на тему ротації та стану своїх підопічних перед двома матчами з Динамо. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Я молодий тренер, як ви знаєте, у мене присутній максималізм: хочу здобувати перемоги завжди, у кожному матчі. Безумовно, фокус на Премʼєр-лізі важливий, ми хочемо повернути собі чемпіонський титул. Проте Ліга конференцій – це зовсім інший рівень, це протистояння у європейському турнірі. Також для нас дуже важливий Кубок України, оскільки ми є «Шахтарем» і націлені на трофеї в усіх змаганнях, у яких беремо участь. Микола Матвієнко, безумовно, є лідером команди, капітаном, і дуже важливо пригадати, що сезон для нього розпочався надзвичайно рано, ще в червні, матчами за збірну. Він майже не відпочиває, також його родина далеко, він з нею майже не бачиться. Тому я, як головний тренер, повинен захищати й опікати кожного свого гравця і постійно наголошую, що кожен футболіст для мене важливий, можливо, Микола навіть трохи більш важливий за всіх інших. Тому я просто хотів його поберегти на майбутні протистояння, адже він дуже нам потрібний на дистанції сезону. Повертаючись до запитання, так, авжеж, УПЛ для нас дуже важлива, і питання чемпіонських медалей, звісно ж, стоїть як ціль на сезон.

Щодо запитання про ротацію. Коли у вас у складі Мессі, Іньєста, Хаві сидять на заміні, а Арда Туран грає, то це – ротація. У нас дещо інша ситуація: у нас 24 гравці, звісно ж, деякі більш досвідчені, проте в основному це молодий склад, який ми намагаємося вивести на інший рівень. Тому важливо це усвідомлювати. Я не ставлюся до цього як до ротації, це просто поступове награвання та введення в контекст нашого футболу кожного із доступних мені футболістів.

Пара Бондар – Марлон? Як я постійно наголошую, ми рухаємося від гри до гри, звісно, враховуємо кожну тактику та систему, що сповідує наш суперник. Тому важливо розуміти також, що з огляду на це я ухвалюю остаточне рішення про стартовий склад. Щодо Марлона Сантоса, то я розмовляв з ним у червні й, враховуючи його тривалу відсутність перед поверненням до «Шахтаря», запитав про те, скільки йому потрібно часу, аби повернутися в гру. Він сказав, що хоче повернутися якнайшвидше і приносити користь команді, тож таке ставлення, безумовно, заслуговує на повагу. А стосовно наших захисників, то також дуже важливо вивести їх на пік форми саме в потрібний момент сезону. Тому ми працюємо над цим усією тренерською командою. На нас очікує багато ігор як у чемпіонаті, так і, сподіваюсь, у Кубку України, а також на нашому шляху до найвищих стадій Ліги конференцій, на що я також дуже сподіваюся. І ми потребуємо всіх гравців, я на всіх розраховую. Також у складі є інший талановитий центральний захисник – Алаа Грам, і ми всі працюємо над тим, щоб наші оборонці були у якнайкращій формі та могли бути корисними на всій дистанції сезону.

Стан замінених Бондаря та Очеретька перед «Динамо»? Певною мірою я стурбований тим, наскільки медіа в цілому намагаються порушити ці теми, перш ніж ми самі в клубі отримаємо якусь офіційно підтверджену інформацію. Зі свого боку я очікую на інформацію після повноцінного обстеження із нашим командним лікарем, він мене проінформує перед початком завтрашнього тренування про те, наскільки вони готові взяти участь у матчі. Безумовно, це надзвичайно важливі для нас гравці, і я щиро сподіваюсь, що зможу розраховувати на них у середу в протистоянні з «Динамо» в Кубку України. Проте навіть якщо, на жаль, вони на якийсь час вибувають, то в нас завжди є альтернативний план та інші способи, як підготуватися до майбутніх протистоянь. Чекаю від матчів з «Динамо» перемог.