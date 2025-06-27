Тудор після поразки від Сіті: «Це був інший рівень, провина на мені»
Ювентус поступився з розгромним рахунком, але вийшов з групи на другому місці
близько 1 години тому
Ювентус зазнав болючої поразки в третьому турі групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025, поступившись Манчестер Сіті з рахунком 2:5. Головний тренер туринців Ігор Тудор поділився думками про матч і визнав перевагу англійського гранда.
Манчестер Сіті зараз занадто сильний для нас. Вітаю їх — це тяжкий результат, і нам дуже прикро. У них фантастичний рівень якості, характеру — усе на найвищому рівні. Ми хотіли атакувати, але просто не могли повернути м’яч. Потім сіли занадто глибоко, і нас за це покарали. Зараз вони на іншому рівні.
Хорватський спеціаліст також прокоментував ротацію у складі:
Я хотів дати відпочити кільком гравцям і водночас повернути до форми інших. Мені не сподобався цей матч, але якщо й шукати винного — то це я, а не футболісти, навіть попри результат. Може здатися дивним, але я справді так вважаю.
Попри поразку, Ювентус із шістьма очками посів друге місце у групі G та вийшов до плей-оф. Манчестер Сіті став першим, набравши дев’ять очок із дев’яти можливих.