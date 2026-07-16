Головний тренер збірної Англії Томас Тухель висловився щодо причин поразки своєї команди у півфіналі чемпіонату світу-2026 проти Аргентини (1:2). Слова німецького фахівця передає пресслужба ФІФА.

Ми розчаровані, адже були дуже близько. Але після того, як забили, стали надто пасивними і дозволили супернику створити багато моментів. Ми не змогли переламати ситуацію з володінням м’ячем, а потім пропустили занадто багато навісів, моментів і ударів. Ми були близько, але не змогли втримати рівень після забитого голу.

Вони вигравали кожну верхову боротьбу, постійно подавали й подавали, тому ми перейшли на схему з п’ятьма захисниками, щоб закрити зони всередині та бути сильнішими у повітрі. Одразу після нашого голу, ще без жодних замін, ми дозволили супернику зробити занадто багато навісів і створити занадто багато моментів, тому намагалися допомогти команді. Ми не могли виграти жоден м’яч, не могли втримати м’яч, тож, думаю, це не була структурна проблема. Матч повністю змінився.