Тухель пояснив, чому став грати у п'ять захисників за рахунку 1:0 проти Аргентини
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близько 4 годин томуПідписатися в
Головний тренер збірної Англії Томас Тухель висловився щодо причин поразки своєї команди у півфіналі чемпіонату світу-2026 проти Аргентини (1:2). Слова німецького фахівця передає пресслужба ФІФА.
Ми розчаровані, адже були дуже близько. Але після того, як забили, стали надто пасивними і дозволили супернику створити багато моментів. Ми не змогли переламати ситуацію з володінням м’ячем, а потім пропустили занадто багато навісів, моментів і ударів. Ми були близько, але не змогли втримати рівень після забитого голу.
Вони вигравали кожну верхову боротьбу, постійно подавали й подавали, тому ми перейшли на схему з п’ятьма захисниками, щоб закрити зони всередині та бути сильнішими у повітрі. Одразу після нашого голу, ще без жодних замін, ми дозволили супернику зробити занадто багато навісів і створити занадто багато моментів, тому намагалися допомогти команді. Ми не могли виграти жоден м’яч, не могли втримати м’яч, тож, думаю, це не була структурна проблема. Матч повністю змінився.
Неймовірна форма перед фіналом! Мессі відзначився результативними діями у кожному з 7 матчах ЧС-2026.
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