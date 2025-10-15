У вівторок, 14 жовтня, відбувся матч відбіркового етапу ЧС-2026 між збірними Латвії та Англії. Команда під керівництвом Томаса Тухеля здобула переконливу перемогу з рахунком 5:0.

Завдяки цьому результату Тухель записав на свій рахунок шість перемог у шести офіційних іграх біля керма збірної Англії. Варто наголосити, що у всіх цих зустрічах англійці зберігали свої ворота в недоторканності.

Раніше жодному тренеру національної команди не вдавалося досягти подібної серії.

Зараз збірна Англії впевнено лідирує у групі К, маючи максимум — 18 очок з 18. У найближчих турах команда зустрінеться вдома із Сербією, а потім вирушить на гостьовий матч проти Албанії.

Томас Тухель на чолі збірної Англії в офіційних матчах: