Головний тренер збірної Англії Томас Тухель поділився враженнями після впевненої перемоги над Латвією у відбірному матчі ЧС, що завершився з рахунком 5:0. Наставник відзначив високу дисципліну та настрій команди, наголосивши, що гравці з перших хвилин демонстрували серйозний підхід до зустрічі.

Тухель також прокоментував вигуки фанатів, які намагалися зачепити його через колишні висловлювання щодо важливості підтримки вболівальників. За його словами, подібні моменти не впливають на його роботу, оскільки головне — це результат на полі.