Тухель відреагував на розгромну перемогу Англії над Латвією
Тренер збірної Англії підбив підсумки переможного матчу
близько 3 годин тому
Головний тренер збірної Англії Томас Тухель поділився враженнями після впевненої перемоги над Латвією у відбірному матчі ЧС, що завершився з рахунком 5:0. Наставник відзначив високу дисципліну та настрій команди, наголосивши, що гравці з перших хвилин демонстрували серйозний підхід до зустрічі.
Тухель також прокоментував вигуки фанатів, які намагалися зачепити його через колишні висловлювання щодо важливості підтримки вболівальників. За його словами, подібні моменти не впливають на його роботу, оскільки головне — це результат на полі.
«Ми домінуємо в іграх, ми голодні до перемог. Ми активно діємо без м’яча, багато перехоплюємо його на половині суперника. Під час нашого останнього гола Гаррі Кейн повернувся аж на власну половину після помилки свого партнера по команді й допоміг створити момент для Ебса. Ми задоволені, ми на правильному шляху.
У нас відчуття справжньої команди, адже ми граємо дуже агресивно, з високим пресингом. Це фізично виснажливо, тому всі повинні приймати цю ідею, інакше пресинг просто не працюватиме. Це чудова група гравців, і мені велике задоволення їх тренувати.
У першому таймі я трохи дістав на горіхи – цілком заслужено. Я сприйняв це з гумором. У фанатів були причини після моїх останніх коментарів, і це справедливо. Це було досить креативно, я навіть посміхнувся. У цьому й полягає британський гумор, і я його повністю приймаю. Без жодних образ».