Учора завершилися останні матчі відбіркових груп африканської зони (КАФ), за підсумками яких стали відомі ще три фіналісти від «чорного континенту». До фінальної частини чемпіонату світу-2026 вийшли Південна Африка, Сенегал та Кот-д’Івуар.

У своїх групах Сенегал і Кот-д’Івуар упевнено підтвердили статус фаворитів, здобувши перемоги без зайвих нервів. А от у групі C розгорнулася справжня драма. Лідером перед останнім туром був Бенін, який мав шанс уперше в історії пробитися на чемпіонат світу. Однак у вирішальному поєдинку команда зазнала нищівної поразки від Нігерії з рахунком 0:4 і впала на третю сходинку. Перше місце дісталося Південній Африці, яка впевнено перемогла Руанду — 3:0.

Таким чином, дев’ять збірних з Африки вже гарантували собі місце на чемпіонаті світу-2026 як переможці своїх груп:

Єгипет, Сенегал, Південна Африка, Кабо-Верде, Марокко, Кот-д’Івуар, Алжир, Туніс, Гана.

Ще чотири команди — Габон, ДР Конго, Камерун та Нігерія — продовжать боротьбу у плейоф. Переможець цього етапу отримає право виступити в міжконтинентальному поєдинку за додаткову путівку на мундіаль.

Чемпіонат світу-2026 пройде у Канаді, США та Мексиці. Початок турніру запланований на 11 червня 2026 року.