Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран прокоментував матч 1/8 фіналу Кубка України з київським Динамо (1:2).

«Вважаю, що перші 15 хвилин у нашому виконанні були неймовірними – я повністю задоволений тим, як гравці виконували установки, які я дав на цей матч. Можливо, вони могли обрати на ці 15 хвилин кращі бутси й правильніше реалізувати ті моменти, які в нас виникали.

Потім ми втратили якусь нашу здорову стриманість і під тиском атак суперника в другому таймі трохи загубили концентрацію. У футболі так працює: коли ти дозволяєш супернику створювати моменти, то дуже часто він ними користується. Особливо суперник такого рівня. З іншого боку, ми не зуміли реалізувати ті нагоди, які виникали в нас.

Я надзвичайно засмучений, проте ми маємо залишити смуток позаду й рухатися далі, до наступного протистояння. Щодо останніх 15 хвилин матчу, то в мене буде справжня розмова зі своєю командою тет-а-тет у непростому форматі», – цитує Турана клубна пресслужба.