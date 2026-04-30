Сергій Разумовський

Шахтар оголосив стартовий склад на перший півфінальний матч Ліги конференцій проти Кристал Пелас, який відбудеться у Кракові. Номінально домашній для донецької команди поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Головний тренер «гірників» Арда Туран визначився зі стартовою одинадцяткою, у якій із перших хвилин на полі з’явиться 22-річний Олег Очеретько. Це одне з найбільш помітних кадрових рішень у складі Шахтаря перед важливим єврокубковим протистоянням.

У свою чергу, Кристал Пелас також оприлюднив свій стартовий склад. Звертає на себе увагу той факт, що зірковий півзахисник англійської команди Бреннан Джонсон розпочне зустріч на лаві для запасних.

👥 Склади команд на матч

⚒️ Шахтар: Різник, Тобіас, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Очеретько, Педріньйо, Марлон Гомес, Егіналду, Аліссон Сантана, Кауан Еліас.

⚒️ Запасні: Твардовський, Лассіна Траоре, Марлон Сантос, Невертон, Ісаке, Азаров, Грам, Бондаренко, Назарина, Феррейра, Мейрелліш, Оба.

🦅 Кристал Пелас: Дін Гендерсон, Мітчелл, Канво, Лакруа, К. Річардс, Муньйос, Вортон, Камада, Піно, Матета, І. Сарр.

🦅 Запасні: Метьюз, Бенітес, Лерма, Джонсон, Клайн, Г'юз, Стрюнн-Ларсен, Соса, Ріад, Девенні, Кардінс.

