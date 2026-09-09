Я безмежно поважаю ПСВ і, власне, саме з такою футбольною культурою я себе ототожнюю. Вона зародилася в Нідерландах. Кройф, Гіддінк, Райкард – усі вони були для мене джерелом натхнення. Я також грав у «Барселоні», і це сформувало моє футбольне бачення.

Ми нічого не боїмося. Ми не думаємо про такі речі. Ми дивимося на все позитивно. Завтра шестеро-семеро наших гравців уперше у своїй кар’єрі вийдуть у стартовому складі на матч Ліги чемпіонів. Можливо, сьогодні вночі вони не зможуть заснути, у них «метелики в животі». Тож нам потрібно насолодитися цим моментом і водночас дарувати людям у нашій країні надію.

Ми маємо бути впевненими у власній грі. Дуже важливо зберігати свої надії на майбутнє, а також свої мрії. Завтра справа буде не в перемозі чи поразці. Справа буде в тому, щоб зберегти впевненість у тому, що означає бути гравцями «Шахтаря».

Я сказав [молодим підопічним] так: є лише одна річ, яку я не прийму, – це страх, боязнь. Вони мають бути сміливими, мають грати у свій футбол і бути готовими до боротьби, адже ПСВ дуже інтенсивно пресингує. Але, крім усього цього, справа не в рахунку. Якщо відповідальність за результат і має на комусь лежати, то на мені, адже це мій стиль гри. Вони мають грати сміливо. Мають грати з бажанням.

Якщо ви спробуєте зупинити ПСВ, вам цього не вдасться. Вони заб’ють. Саме тому ми теж маємо забивати їм. Вони атакуватимуть нас – ми атакуватимемо їх. Ми безмежно їх поважаємо. Але якщо ви спробуєте їх зупинити, вам цього не вдасться, адже вони забили шість голів «Наполі». Вони забили чотири м’ячі на виїзді «Ліверпулю». Вони змусили «Баварію» грати зовсім в іншому стилі.

Тож вони мають грати у свій футбол, а ми не можемо провести цей матч, лише захищаючись. Ми маємо грати у своєму стилі. І особливо важливо – маємо насолоджуватися цим. Тому що, якщо ви отримуєте задоволення і вам весело, то ви теж можете подарувати людям емоції, представляючи їхні надії.

Мої гравці загалом не готові до Ліги чемпіонів. У футболі за два тижні неможливо багато змінити. Щоб змінити певні речі, потрібен досвід, тож час покаже. Мої гравці можуть бути не готові до Ліги чемпіонів, але вони готові вигравати.

Я хочу запам’ятати [першу гру ЛЧ у якості тренера] як матч, у якому ми добре грали, добре боролися і не втратили впевненості, бо якщо команда хоче розвиватися, хоче чогось досягти й перемагати, є речі, важливіші за результат. Я людина, яка програла фінал Ліги чемпіонів на останній хвилині, тому знаю, що є речі, важливіші за перемогу чи поразку. Чи хочемо ми перемогти? Авжеж, хочемо. Але насамперед ми маємо добре зіграти.